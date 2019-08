Senadores denunciarán a Cecilia Pérez ante el Ministerio Público

Un grupo de senadores, encabezado por Yasna Provoste, presentará una denuncia contra la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, ante el Ministerio Público por sus declaraciones sobre el Partido Socialista (PS) y el narcotráfico.

Esto, según explicó Provoste, porque la ministra Pérez no cumplió con su obligación como funcionaria pública de denunciar, en un plazo de 48 horas, la eventual comisión de un delito ante la justicia.

Sin embargo, no todos los parlamentarios de oposición adhieren a esta denuncia, pues algunos consideran que la forma en que la ministra Pérez apuntó al nexo del PS con el narcotráfico no establece una acusación directa, por lo que no debía acudir a la justicia.

Entre otras cosas, Pérez dijo que en el Partido Socialista "ya no tienen pudor, no tienen pudor para tratar, a través de esta acusación, de ocultar lo que todos los chilenos queremos saber, qué relación tiene el PS con el narcotráfico".

"¿Por qué se han hecho los lesos durante tanto tiempo? ¿Por qué buscan con cortinas de humo no dar cuenta ante la ciudadanía lo peligroso que puede ser la relación del narcotráfico y el crimen organizado cuando se introduce en el sistema de partidos políticos?", agregó también la vocera de Gobierno.

La jefa del comité de senadores DC realizará esta presentación, que cuenta con el apoyo de sus pares Pedro Araya (IND) y Rabindranath Quinteros (PS), antes que finalice esta semana.

Escuche las declaraciones completas de la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez: