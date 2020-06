Buscador permite conocer sueldos de asesores y funcionarios de 600 oficinas del Estado

La Fundación América Transparente lanzó la plataforma Reguleque.cl, en alusión al episodio del "sueldo reguleque" de Ximena Ossandón, con lo que pretende facilitar el acceso a información sobre cargos y sueldos de miles de funcionarios públicos.

La idea es del periodista u docente de metodología de investigación periodística Juan José Lyon, quien consideró que se necesitaba "un buscador sencillo y rápido de cargos públicos", pues desde el 2012 aproximadamente se dejó de actualizar el buscador ad hoc de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), y que terminó por desaparecer cuando la iniciativa fue traspasada al Consejo Para la Transparencia.

"No es que los datos no estén o sean secretos, pero son muy difíciles de encontrar sin saber el cargo y nombre de la persona de antemano. Lo que hicimos fue recopilar la información que ya existe en el Consejo para la Transparencia y transformarla en algo detectable en un buscador. Basta poner los apellidos", detalló.

Por ahora, Reguleque.cl sólo cuenta con cargos a contrata y a honorarios de los últimos 4 años, pero el objetivo es ampliarlo a los funcionarios de planta, en cuanto exista financiamiento para costear servidores que soporten ese volumen de información.

"No están aún todos los organismos incluidos: algunos municipios y el Ministerio del Interior no están en la plataforma, ya que la información que publican no utiliza el formato que mantiene el Consejo para la Transparencia", agregó.