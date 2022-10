Estudio de Defensoría de la Niñez reveló brechas en políticas de salud mental para niños y adolescentes

Un estudio realizado por la Defensoría de la Niñez y la Universidad de Chile reveló dramáticas brechas en el país en materia de políticas de salud mental para la niñez y adolescencia.

Según la medición, cuatro de cada 10 de los adolescentes encuestados señalan no haber recibido nunca atención por profesionales de la salud mental. Dentro de quienes sí la recibieron, la gran mayoría valora positivamente dicha atención, pero al momento de ser consultados respecto a los resultados alcanzados en dicho proceso de intervención, la valoración positiva disminuye de manera considerable (38% de los casos).

En los grupos focales de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado se revela que la salud mental para los participantes se trata de "cómo nos sentimos, cómo estamos, qué nos afecta" además se menciona, en relación a los problemas de acceso, que "la atención debería ser gratis" y también que deberían "ir y que nos atiendan altiro, que no nos hagan esperar". Por otro lado, se levantó la necesidad que "los colegios deberían apoyar y estar más atentos al bullying" y que dentro de las residencias de protección y centros privativos de libertad "faltan más actividades, de todo, en cualquiera queremos participar".

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, dijo que "nosotros planteábamos, cuando se estaban reformando los Cread, las residencias familiares, que no basta solo con el cambio de casa, no basta solo con que sean menos niños, si no somos capaces de intervenir desde lo que están necesitando en espacios tan críticos como su salud mental, y lo hemos visto, que como a pesar de las residencias familiares se han producido situaciones en que queda de manifiesto que si uno no interviene adecuadamente las complicaciones se mantienen".

Ximena Aguilera, ministra de Salud, destacó que este tema "es una prioridad explícita para nosotros, lo hemos declarado incluso dentro de las prioridades de salud mental que nosotros establecimos, pero llevarlo a la práctica siempre va a ser un desafío, porque hay distintas realidades en el país, la distribución de los profesionales no es pareja y por lo tanto hay que avanzar hacia el cumplimiento de eso que es lo que se espera".