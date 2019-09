"Fresco de mierda": Denuncian acoso de repartidor a niña de 13 años

"Eres linda como la naturaleza, soy el que te llevó el pedido". Con ese mensaje se encontró una mujer en su teléfono después de haber ordenado comida mediante la app Rappi, en una orden que llegó a su edificio, pero que recogió su hija de 13 años.

La madre de la niña denunció los hechos en redes sociales, donde viralizó la situación y además la conversación por WhatsApp con el repartidor, a quien de pura impotencia replicó: "Soy la mamá de la niña que recibió el pedido. Y tiene 13 años. Fresco de mierda".

Según explicó, la menor bajó a la entrada del edificio y recibió el pedido frente al conserje sin problemas, vistiendo su uniforme escolar. Pero el acoso llegó minutos después.

"Me escribe al celular fue diciendo q soy hermosa (...) pensó q era mi hija y es una niña", relató.

En Twitter, la madre afectada dijo estar con pena y miedo, pues el sujeto fue capaz de rescatar el número de teléfono desde la app y hablarle, pensando que era su hija de 13 años.

Asimismo, declaró que en primera instancia desde Rappi solo se limitaron a ofrecerle disculpas y diciendo que le devolverán los 2.100 pesos del envío.

Pero a los días logró una respuesta: "Como se hizo viral se comunicaron conmigo. Con la empresa quedamos en trabajar en conjunto. Lo que me interesa es que la mayor cantidad de personas que ocupan la app son menores de edad", contó a Cooperativa.

La mujer lamentó que recién contactó a la firma a través de conocidos que la ayudaron. "Ni un supervisor se dignó a llamarme. Me dijeron que lo vieron por las redes sociales", agregó.

Con todo eso en mente, este martes hará la denuncia ante Fiscalía para entregar todos los antecedentes y pantallazos que tomó con la identidad del repartidor.

Independiente q creo que es un trabajo digno , NO puedo dejar pasar el echo que rescató el teléfono de la aplicación y que si fue capaz de hablarle a una niña no sea capaz de hacerle otra cosa .

Los miedos más terribles se apoderaron de mi y aun no me contestan desde la app.