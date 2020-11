En esta edición de Creciendo Juntos conversamos sobre maneras de acompañar y empoderar a niños y niñas que tienen Síndrome de Down, y también a sus familias. Nos acompañan Claudia Zamora, profesional de Chile Crece Contigo, y Andrea Allamand, cofundadora y directora ejecutiva de la Fundación Down Up. Conduce Jorge Lira.

LEER ARTICULO COMPLETO