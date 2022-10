En esta edición de Creciendo Juntos, Andrea Allamand, mamá de una hija con Síndrome de Down y directora ejecutiva y cofundadora de la Fundación Down Up, nos habló sobre cuáles siguen siendo los puntos débiles la inclusión, y el rol que cumplen las familias para una exitosa inserción educacional y laboral. Conduce Jorge Lira.

