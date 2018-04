Caso Matute: Hermano de "Coke" criticó investigación de Carola Rivas

Álex Matute Johns reflejó la molestia de su familia con la ministra Carola Rivas luego que a su juicio, creara altas expectativas, especialmente en su madre y al fin y al cabo, tras leer completamente el expediente, éste no contuviera la conclusión de su denominada hipótesis Hoja de Parra.

El hermano mayor del joven universitario dijo que "la verdad de las cosas, no hay mucho, hay harta declaración de contexto, pero no hay ninguna que diga específicamente, a 'Coke' lo vimos con tal o cual persona salir, o se subió a un auto, de eso lamentablemente no hay nada (...) lo más importante es poder determinar la última hora; el último minuto en que lo vieron y de ahí empezar a interrogar nuevamente".

Álex, durante la jornada de lunes, llegó al estudio del abogado Fernando Saenger en Concepción para definir específicamente las solicitudes a Carola Rivas y así evitar el cierre del sumario. "El objetivo es trabajar en las diligencias que vamos a pedir a la magistrada Carola Rivas en las próximas semanas, el único objeto en este viaje es trabajar en torno a lo que esperamos hacer en un corto plazo", añadió.

Expectativas no cumplidas

Un punto que mantiene ofuscado al actual abogado es el manejo comunicacional de la ministra Carola Rivas, ya que, afirma, su madre acrecentó su sufrimiento. "Hay un poco de molestia, lamentablemente la ministra que investiga el caso ha hablado bastante por la prensa este último tiempo (...) y eso generó fundadas expectativas en mi madre de tener algo concreto".

"Mi madre ya tiene sus años, ella cuando viajó a Concepción lo hizo con mucha ilusión, aún cuando yo le dije que lo más probable es que no hubiera nada, y hoy lo está pasando muy mal (...)porque estamos empantanados", añadió.