Caso La Polar: Corte Suprema ordena a la empresa indemnizar a AFP Capital 10 años después

La Corte Suprema ordenó a la auditora Price Waterhouse Coopers (PWC) indemizar a la AFP Provida por los perjuicios que sufrió en el marco del caso La Polar, ocurrido hace 10 años.

Según consigna La Tercera, el fallo señala que "PriceWaterhouseCoopers infringió los deberes legales y reglamentarios en su labor de auditar de modo externo la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros de Empresas La Polar del 2007 al 2010".

En tanto, en la querella que presentó la AFP Capital por los perjuicios en su contra, el máximo Tribunal condenó, además, a la empresa La Polar, a su ex presidente Pablo Alcalde Saavedra y los ex ejecutivos Marta Bahamondes, Isabel Farah, Pablo Fuenzalida May, Martín González, Santiago Grage, Julián Moreno, Nicolás Ramírez e Ismael Tapia, por los "perjuicios patrimoniales ocasionados a los fondos de pensiones".

La Suprema recordó que el caso consistió en diversas prácticas irregulares consistentes en repactaciones unilaterales y automatizadas a clientes morosos, "haciendo, artificialmente, figurar como vigentes carteras morosas o castigadas, alterando con ello sus estados financieros y aumentando artificialmente el valor de sus acciones".

En tanto, PWC informó a la Comisión para el Mercado Financierto (CMF) del fallo: "Con fecha 3 de septiembre de 2021 la Corte Suprema, resolviendo sobre recursos presentados por AFP Provida y AFP Capital, en el denominado caso La Polar, falló en el sentido que PwC Chile debe indemnizar perjuicios a las referidas administradoras de fondos previsionales. Los montos a indemnizar deberán ser determinados durante la etapa de cumplimiento de los fallos", señalaron.

Price Waterhouse Coopers deberá pagar a Provida 57.854 millones de pesos, equivalente a 2.575.388 UF, aunque la liquidación final deberá realizarla el secretario del tribunal; la compensación a favor de la AFP Capital deberá ser determinada en la fase de ejecución del fallo.