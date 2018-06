Ministro Larraín promete sanciones "dolorosas" para delitos de corrupción

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, prometió en Lo Que Queda del Día de Cooperativa que habrá sanciones "realmente dolorosas" para quienes cometan delitos de corrupción.

En el marco de la discusión que se da en comisión mixta del proyecto de ley que aumenta las penas al cohecho y otros delitos de corrupción, el secretario de Estado afirmó que "todos estos delitos que son delitos de los funcionarios públicos, que los que, de alguna manera, constituyen el objetivo del combate contra la corrupción, van a tener alzas (de las penas), algunos de un grado, otros de más. Varía según del caso".

"No sólo vamos a aumentar las penas, sino que vamos también a aumentar las multas, de manera que sean realmente dolorosas", adelantó.

Aclaró que éste no es un proyecto del Gobierno de Sebastián Piñera, sino que es una iniciativa que fue realizada por "los diputados de sectores políticos variados, por senadores, yo soy autor de uno de ellos (como ex senador), y por el Gobierno pasado (de Michelle Bachelet). Esos tres proyectos se fusionaron en un solo".

Indicó que "lo que el Gobierno ha estado haciendo, ya que está al final del proceso, está en la comisión mixta a punto de salir, está impulsando que este proyecto se resuelva lo antes posible, tomando como base lo que hizo la Cámara de Diputados que fue un poco más amplio que lo que hizo el Senado".

"Estamos fortaleciendo en forma muy seria los delitos que cometen los funcionarios para garantizar la probidad pública", añadió.

"Si hay ánimo, se puede seguir incrementando las penas"

Respecto al cohecho, donde se aumentará en un grado, pasando la pena máxima de 541 días de cárcel a tres años y un día, Larraín comentó los dichos del ex fiscal Carlos Gajardo, quien sostuvo que esto "sigue siendo absolutamente insuficiente", que las penas aún serán "ridículamente bajas" y lamentaba que "ni el Gobierno ni el Congreso se den cuenta de este error".

En el Parlamento se discute subir penas al Cohecho desde el piso que hoy es 61 días, pena ridícula. Lo que se propone es aumentar en un grado y que parta en 541 lo que sigue siendo absolutamente insuficiente. Lamento que ni el Gobierno ni el Congreso se den cuenta de este error. pic.twitter.com/iqG1w7psxC — Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) 13 de junio de 2018

"El fiscal Gajardo tiene todo el derecho a opinar, pero me parece que su expresión 'ridículamente bajas' no se compadece con el trabajo que ha venido haciendo no sólo el Congreso, sino que aquí hay profesores de derecho penal con quienes hemos hecho un trabajo consistente", reaccionó el titular de Justicia.

Explicó que "en este uno tiene que tener cuidado con subir en exceso las penas o dejarlas muy bajas, porque ambos extremos al final nos sacan del juicio certero que deben aplicar los jueces".

"Ahora, todavía no hemos discutido en la comisión mixta el cohecho, hemos discutido sólo la malversación y el fraude público, que han subido en forma significativa sobre todo el techo de los delitos y, por lo tanto, los jueces van a poder, en algunos casos, tener con prisión efectiva a quienes cometan esos delitos", indicó Larraín.

El secretario de Estado sentenció que "el cohecho lo vamos a discutir y, ciertamente, aquí hay la voluntad de abrir (el debate) y si hay ánimo de seguir incrementando estas penas, por cierto que ellas se pueden seguir incrementando. Lo importante es también tener cierto criterio".