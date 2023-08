Raúl Torrealba seguirá en prisión preventiva: Cumplirá dos meses

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de la defensa y mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva para exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba, imputado como autor de delitos tributarios, fraude al fisco, lavado de activos y asociación ilícita.

La defensa del exjefe comunal había presentado un recurso que buscaba cambiar la prisión preventiva por una medida cautelar de menor grado, como el arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con el resto de los imputados, argumentando que cuenta con irreprochable conducta anterior y que no existe peligro de fuga.

AHORA: 4° Juzgado de Garantía de Santiago rechaza solicitud de la defensa y mantiene medida cautelar de prisión preventiva para exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, imputado como autor de delitos tributarios, fraude al fisco, lavado de activos y asociación ilícita. pic.twitter.com/C6zfQt7VU4 — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) August 8, 2023

Este es el segundo intento de la defensa para cambiar la medida cautelar -que cumple desde el pasado 16 de junio-. Anteriormente ya habían acudido a la Corte de Apelaciones de Santiago.

La jueza Cecilia Villanueva desestimó el recurso presentado y decretó que Torrealba permanezca en el Anexo Capitán Yáber, indicando que "no hay cambio sustancial en el hecho punible, sino que más bien disminuyó el monto que no se encuentra justificado. Eso no altera de manera sustancial los ilícitos por lo que fue formalizado".

Por su parte, el fiscal Fracisco Jacir, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, valoró la decisión del tribunal, y complementó que se "sostuvo que los delitos por los cuales ha sido formalizado el imputado subsisten, no han sido variadas las circunstancias que se tuvieron en vista para aquello, y por lo mismo entonces se mantiene la medida cautelar".

DEFENSA VE EL VASO MEDIO LLENO

Finalmente, el abogado defensor del exalcalde, Francisco Velozo, dijo que "es una resolución que, a nuestro modo de ver, acoge parte de las alegaciones que nosotros vertimos y que tiene que ver precisamente con la ausencia de un peligro de fuga o de reiteración, que son los criterios que la ley establece para efectos de decretar la prisión preventiva; es decir, por primera vez un tribunal ya ha asentado que no hay riesgo en este proceso respecto de una eventual fuga".

Por lo anterior, la defensa anunció que seguirá buscando futuras instancias para que la prisión preventiva sea sustituida por una de menor grado.