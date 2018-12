El primer juez con discapacidad visual debutó en el Poder Judicial

En un paso importante para la inclusón, el primer abogado chileno con discapacidad visual debutó como juez suplente del Segundo Juzgado de Familia de Santiago.

Se trata de Clemente Winn, un joven de 29 años, que gracias a la ayuda de un software que invierte los colores de su computador y una aplicación que trasforma el texto en audio, lo acercó a ser juez de la academia judicial.

Para poner en practica su cargo, este viernes se le asignaron 7 audiencias y manifestó su alegría por la recepción al comenzar con su práctica en el Poder Judicial.

"No tengo mucha experiencia todavía como para comentar sobre mi experiencia, pero la recepción ha sido muy buena, todos han estado muy dispuestos a ayudar en todo. Hemos tenido un trabajo conjunto con el tribunal y con la procuración administrativa, desde hace ya una cuantas semanas que he estado viniendo porque sabíamos que venía esta instancia y hemos estado preparando los equipos computacionales, estamos viendo las instalaciones", dijo Winn.

"El computador es como cualquiera, pero hay ciertos programas y ciertas aplicaciones que utilizo que me permiten y me facilitan hacer el trabajo. Yo me proyecto acá, pero hay que ver si me gusta la práctica, si a la practica le gusto yo", añadió.

Para que el ingreso del joven al Poder Judicial fuera lo más llevadero posible, la corporación administrativa realizó un proceso de al menos unas dos semanas de inducción, permitiendo la instalación de software e infraestructura adecuada para su desempeño.