Medio alemán dice que el ministro Larraín "es un obstáculo" para investigar a Colonia Dignidad

Un reportaje de la emisora germana Deutsche Welle (DW) consideró al actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, como "un obstáculo" para las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos al interior de Colonia Dignidad durante la dictadura militar.

Chile y Alemania suscribieron en 2017 un acuerdo para avanzar en la justicia y la reparación de las víctimas en el enclave de antiguos nazis, fundado por Paul Schäfer y que colaboró con la dictadura de Augusto Pinochet; pero la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad acusó un año después que los avances han sido escasos, especialmente desde que el Presidente Sebastián Piñera asumió el poder.

El reportaje "Colonia Dignidad: un oscuro capítulo de la historia" reforzó este punto, señalando que el Ministerio de Exteriores alemán había ofrecido a nuestro país laboratorios para analizar muestras de las fosas comunes halladas en ese enclave ubicado en la Región del Maule, pero que estas "aún no han sido enviadas".

"¿Por qué no avanza la investigación en Chile?", pregunta el reportaje, a lo que inmediatamente responde que "el ministro de Justicia, Hernán Larraín, es el responsable político en Chile".

"Durante mucho tiempo (Larraín) fue partidario de la secta. En los años 90 firmó una carta sobre la Colonia, en la que, junto con personalidades del mundo civil y empresarial, expresaba su aprecio por el trabajo de la organización", recordó el medio alemán.

En el reportaje, el politólogo Jahn Stehle, que ha realizado "una intensiva investigación" sobre el enclave de la Región del Maule, "ve al ministro como un obstáculo para el esclarecimiento de los hechos".

"En mi opinión, es muy importante para Larraín mantener este asunto con la mayor discreción posible y no hablar de él en público. Me gustaría ver un mayor compromiso del Ministerio de Relaciones Exteriores y del gobierno alemán para dejárselo claro a Chile. Es una cuestión en la que se necesita una política proactiva de derechos humanos que no veo en este momento", declaró Stehle.

En el mismo reportaje, DW señala que el titular de Justicia chileno no les ha hecho ninguna declaración, "pero, si quisiera, podría hacer algo por la investigación".