Víctimas de Colonia Dignidad demandarán al Estado chileno por secuestro y esclavitud

Una inédita demanda contra el Estado de Chile están preparando 117 víctimas de Paul Schäfer en la ex Colonia Dignidad, ubicada en Parral, Región del Maule.

La acción judicial será interpuesta durante julio por el abogado Winfried Hempel, quien demandará al Fisco por secuestro, esclavitud y trabajos forzados que debieron realizar por un promedio de 45 años los ex colonos y prisioneros nacionales al interior del ex enclave alemán.

"Es una demanda contra el Fisco de Cjile por varios temas: secuestro, esclavitud y trabajos forzados. Son 117 víctimas que, en promedio, estuvieron 45 años en el predio, y solicitaremos un millón de doláres por reparación para cada demandante", dijo a Cooperativa Regiones el abogado Hempel.

#Maule: Un total de 117 ex colonos y prisiones chilenos de la ex Colonia Dignidad se encuentran preparando una inédita demanda en contra del fisco por secuestro y esclavitud. La información fue confirmada por @Cooperativa a través del abogado de las víctimas del ex enclave alemán pic.twitter.com/7kRwgMD5ii