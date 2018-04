Violencia intrafamiliar: Alcalde de Cabrero fue absuelto por segunda vez

En un juicio simplificado, el Juzgado de Letras y Garantía de Cabrero absolvió de todos los cargos a Mario Gierke, alcalde de la comuna, quien estaba acusado de haberle ocasionado lesiones menos graves a su ex pareja, Diana Vidal, en medio de una pelea.

El jefe comunal independiente ya había sido absuelto en un primer juicio, pero la Corte de Apelaciones de Concepción ordenó repetirlo tras la presentación de un recurso de nulidad por parte del Ministerio Público.

"Me han culpado de algo que nunca he hecho. Yo le quiero decir al país que esto que ha ocurrido (el ser acusado) no es justo, porque soy una persona inocente", dijo Gierke a la salida del tribunal.

"Nunca me atrevería a golpear a una mujer y repudio totalmente a aquél que lo haga", añadió el jefe comunal: "Nunca ocurrió lo que la supuesta víctima relató en todos los medios de prensa de nuestro país", alegó.

"Dos veces inocente"

El abogado del alcalde, Waldo Ortega, celebró la decisión judicial y afirmó que "el Ministerio Público nunca tuvo las pruebas suficientes" para sustentar la imputación.

"Nosotros en un momento determinado quisimos que esto terminara anticipadamente, pero no nos dieron la posibilidad; tuvimos que venir dos veces, en un proceso que fue extraordinariamente desgastante, mediático, y dos veces un tribunal de la República ha dicho que Mario es inocente", resaltó.

Por parte de la Fiscalía, el persecutor Luis Cruz comunicó que el camino probable será la interposición de un recurso de queja. Sin embargo, primero esperarán el fundamento del fallo, que se conocerá el próximo 25 de abril.