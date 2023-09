Ana María Arón: el plan de búsqueda es un reconocimiento de lo que pasó

El Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos "es importante, porque todos queremos saber, pero en la elaboración del duelo no va a ser fundamental porque sabemos que en muchos casos no vamos a tener respuesta ¿no?", asume la psicóloga Ana María Aron.

No obstante, la psicóloga experta en trauma enfatiza: "Solo hecho de que exista un plan de búsqueda nos alivia, nos tranquiliza porque significa que hay un reconocimiento público de lo que pasó".

En conversación con Cooperativa, la hermana de la periodista Diana Arón, detenida desaparecida desde noviembre de 1974, hizo un paralelo con la reciente decisión judicial que obliga al director de Carabineros a ofrecer disculpas a una víctima de trauma ocular durante el estallido social de 2019.

"Me pareció maravilloso. O sea, por una vez en la justicia no tenga que ver solamente con castigar al culpable, sino que hacer un acto reparatorio a la víctima. O sea, el hecho de pedir disculpas significa reconocer que pasó lo que pasó, reconocer que hubo un daño y un sufrimiento a las víctimas y pedir disculpas. Y si en algún minuto las víctimas dicen 'sí' o perdonan, entender que ese perdón no es equivalente a decir 'bueno, entonces lo que pasó, no pasó' y vamos a borrar lo que pasó o a quitarle gravedad a lo que pasó, sino que es empezará a tener un nuevo sistema de convivencia entre los que hacen daño y los que reciben el daño", detalló.

Matiza, sin embargo, sobre los "nunca más", como el del general Cheyre en 2004: "Para algunas personas no van a alcanzar nunca, pero yo creo que son gestos muy importantes, ahora va a depender mucho de cómo lo hagas".

"Esto es lo mismo cuando tú dices 'ya perdón, perdóname, listo y sigamos adelante', eso no sirve, el perdón tiene que ser de verdad, tiene que ser con vergüenza, con arrepentimiento, o sea con estas emociones tan fuertes, que es lo que nos lleva a decir 'bueno, ya' o sea, de aquí en adelante podemos reparar la relación y seguir conviviendo", detalla.