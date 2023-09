Rector Peña y los 50 años: "La derecha se ha mostrado como es"

El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, analizó la actitud de Chile Vamos en la previa de la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre de 1973 y afirmó que se ha refugiado en una falsa dicotomía entre comprender la historia y condenar el golpe de Estado.

Esto en medio de la negativa que han sincerado los dirigentes y parlamentarios del bloque respecto a asistir a los actos oficiales del aniversario y a suscribir el compromiso por la democracia que promueve el Presidente Gabriel Boric, documento que ya fue firmado por todos los exmandatarios vivos, incluido Sebastián Piñera.

En su lugar, Chile Vamos propuso su propia declaración, sin mencionar a la dictadura ni al golpe, e insistió en condenar también "las violaciones a los derechos fundamentales" ocurridas durante el Gobierno de la Unidad Popular (UP) de Salvador Allende (1970-1973).

"Alguna vez abrigamos la esperanza –una tibia esperanza, habría que agregar– de que apareciera una derecha democrática, liberal. Pero la derecha se ha mostrado como es: aferrada a su trauma de la UP e incapaz de desprenderse de la dictadura. Esto último es realmente increíble. Yo he escuchado a personeros de derecha, a intelectuales de derecha, incapaces de emitir un juicio de condena moral sobre un golpe de Estado. ¿Cómo es posible, al cabo de 50 años?", dijo Peña a La Tercera.

"¡Pero si esa dicotomía no existe!", enfatizó el abogado y columnista, señalando que "todo acontecimiento humano merece un juicio moralmente neutro que intente comprender por qué ocurrió, qué circunstancias se confabularon para producir un resultado. Pero otra cosa es la pregunta, digámosle moral, pero también ciudadana, que tenemos que hacernos: ¿es correcto que algo así haya ocurrido? ¿Está a la altura de los compromisos recíprocos que tenemos en una sociedad democrática?".

"Si suprimimos este segundo juicio, suprimimos la política, directamente. Entonces, la verdad es que cuando la derecha o sus intelectuales relativizan esta distinción, o se refugian en el tema de las explicaciones, lo que están haciendo es escamotear la condena moral. Lo cual es indicativo del gigantesco apego que todavía tienen a esa experiencia", agregó.

En tal sentido, Peña aseguró que "claramente" Renovación Nacional y la UDI aún tienen su identidad "atada a la legitimidad del golpe y de la Constitución del 80".

"No digo que sea algo consciente, ¿ah? Si uno les pregunta, por supuesto que toman distancia. Muchos de ellos esgrimen haber nacido después del 73, o ser muy pequeños entonces, para decir 'no, yo ni siquiera sabía', o 'no tenía conciencia política en esos años". Pero esta incapacidad de hacer un juicio crítico, moral, racional, demuestra de manera flagrante, en mi opinión, que hay una especie de compromiso inconsciente con esos eventos", conjeturó.