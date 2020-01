Alcalde de Pudahuel: No estoy contra Carabineros, estoy contra algunos procedimientos

El alcalde de Pudahuel, Johnny Carrasco, aclaró que al acusar un uso excesivo de la fuerza de Carabineros hacia los vecinos de la comuna durante la última semana, no está responsabilizando a la policía en su conjunto.

La autoridad respondió así a los dichos del general director Mario Rozas, quien lo llamó este viernes a "interiorizarse" de lo ocurrido, manifestando que han actuado proporcionalmente ante hechos delictuales, como han sido los ataques al cuartel local.

Carrasco comentó en El Diario de Cooperativa que "el análisis que se hace es bastante equivocado porque si se dice que Carabineros combate o reprime solamente a los delincuentes, lo que pasa es que los delincuentes se meten entre medio de los pobladores".

El jefe comunal remarcó que "no es que esté contra Carabineros, estoy en contra de algunos procedimientos que se hacen", y en ese sentido, llamó a Rozas a cuidar el lenguaje, pues "pone al alcalde como del lado de los delincuentes, y eso es peligroso, y no ayuda a solucionar el problema".

"No estoy avalando que se vaya a apedrear la comisaría, por nada del mundo. A Carabineros los necesitamos, y hemos colaborado también mucho con ellos. Yo rechazo la violencia de donde sea, pero así como critico a aquellos que van a apedrear a la comisaría, también critico los excesos en sectores de la población, que es otro tipo de violencia", explicó.

Por otro lado, Carrasco reconoció que en la última noche se registró "una mejora" del el actuar de Carabineros en comparación al resto de la semana, según los antecedentes policiales.

"Han disminuido los gases lacrimógenos, sobre todo en áreas que no eran el centro del conflicto -donde la gente dormía, pasajes chicos-, donde se echaba mucho gas lacrimógeno. Algunos entraban por los antejardines y otros en los techos, y generaba un caos y una indignación entendible por parte de los pobladores. Y anoche me decían que no se hizo eso, pero igual hubo gente que fue a apedrear a la comisaría", detalló.

El alcalde adelantó además que conversará por teléfono con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, durante la mañana de este sábado sobre esta materia.