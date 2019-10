Alcalde de Vallenar criticó estado de emergencia: "Esto es llamar a la violencia"

El alcalde de Vallenar, el independiente ex PS Cristian Tapia, criticó el decreto de estado de emergencia en la comuna de la Región de Atacama.

Tapia enfatizó que "en Vallenar no ha habido ningún daño, hemos trabajado muy bien con Carabineros, ha habido un cuidado de no represión. El intendente no me ha llamado en todos estos días. Con la gobernadora hemos tenido sus contactos y hasta ella se sorprendió que lleguen los militares".

"Esto es llamar a la violencia, esto es llamar a reprimir y usted que es vallenarino no puede hacer esto", puntualizó.

Tapia recibió el apoyo de los alcaldes de Freirina, César Orellana (PS), y de Huasco, Rodrigo Loyola (PPD), quienes remarcaron la falta de incidentes para justificar la medida.

"Manifestamos nuestro repudio a la decisión que tomó el intendente regional (Patricio Urquieta) para variar sin consultarle a las comunas por lo tanto de frentón, los alcaldes de la provincia le estamos solicitando la renuncia", dijo César Orellana.

"Es insólito que militares estén llegando a la comuna de Vallenar siendo que no ha habido elementos que justifiquen esta decisión", agregó por su parte Rodrigo Loyola.

Al declarar el estado de emergencia, el intendente había justificado que "nosotros siempre queremos ir un paso adelante y no esperar que los hechos nos terminen sorprendiendo y la esperanza nuestra es que las manifestaciones de las otras comunas se mantengan en forma pacífica".

En un balance entregado por Carabineros se informó que desde ayer hasta la mañana de este martes hubo 65 personas detenidas por desórdenes, porte de arma blanca, receptación de productos robados y robo a lugar no habitado.

Vallenar tendrá este martes un nuevo toque de queda que comienza a las 20:00 horas.