Alcalde descarta traslado de comisaría de Pudahuel Sur

El alcalde de Pudahuel, Johnny Carrasco, descartó que la 55ª Comisaría de Carabineros se vaya a mover de Pudahuel Sur, luego de las manifestaciones y ataques que ha sufrido el cuartel en los últimos días.

Vecinos del sector acusan "fuerza desmedida" por parte de la policía uniformada que ha realizado diversas detenciones y lanzado gases en los pasajes del sector en los primeros días del conflicto.

En conversación con Lo Que Queda del Día de Cooperativa, el alcalde indicó que "en términos prácticos y administrativos no tenemos ningún terreno para hacer eso (mover la comisaría). No sería una solución trasladar un conflicto a otro lado, ahí vendría el rechazo de otros vecinos".

"Los vecinos no quieren que se vaya la comisaría, no por situaciones coyunturales vamos a estar sacando una comisaría", afirmó la autoridad comunal, asegurando que "los vecinos piden que no haya fuerza desmedida".

"Cuando llegan carabineros que no conocen la geografía ni su gente y llegan con bombas lacrimógenas en lugares que no son del conflicto, ahí la gente se siente agredida", agregó.

"Así como rechazo los ataques a la comisaría, también rechazo esa violencia ejercida en uno o dos días: fue dramática", sentenció la autoridad comunal.