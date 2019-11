Alumnos se tomaron colegio de Iquique en apoyo a demandas sociales

Durante la madrugada de este martes un grupo de alumnos del colegio Manuel Castro Ramos de Iquique se tomó el colegio en apoyo a la demandas sociales.

Así lo confirmó a Cooperativa Regiones la directora del establecimiento, Mariela Basualto, quien señaló que la toma del recinto se produjo alrededor de la medianoche por seis alumnos de enseñanza media.

🔴 Ahora | Alumnos del Colegio Manuel Castro Ramos de #Iquique se tomaron el establecimiento durante esta madrugada en apoyo a las demandas sociales. Directora y apoderados se encuentran en el lugar. Por el momento las clases de este martes están suspendidas. @Cooperativa pic.twitter.com/K3Yx8TpidN — Daniela Esquivel (@fridaturbina) November 5, 2019

"Bueno yo ingresé a hablar con ellos pero ellos por lo que me dijeron van a seguir ahí adentro. Hicieron salir a los serenos del lugar, pero -por lo conversado- ellos no quieren hacer desmanes, quieren cuidar al colegio. De hecho nos entregaron los libros de clases. Lo que nos dijeron es que no quieren que haya una sensación de normalidad", indicó.

Además agregó que, a los alumnos movilizados, se les ofreció realizar cabildos y asambleas durante este martes para reflexionar sobre las demandas y la contingencia actual.

Hasta el momento, las clases se encuentran suspendidas para este martes, sin embargo, la autoridad estudiantil intentará persuadir a los alumnos durante la jornada para reestablecer las actividades.