Bomberos de Antofagasta apartó a voluntario que hirió a trabajador con molotov

El Cuerpo de Bomberos de Antofagasta resolvió separar de sus filas de un voluntario tras conocerse que el lunes en la noche arrojó una bomba molotov que hirió de gravedad a un conductor.

El voluntario, de 47 años y de iniciales Y.A.R.V., quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por la Fiscalía por los delitos de homicidio frustrado, desórdenes públicos y porte de elemento incendiario, según informa La Estrella de Antofagasta.

En un comunicado, Bomberos lamentó y repudió la conducta del involucrado, quien "apartándose de los valores éticos y principios rectores de Bomberos de Chile, incurrió en una acción que causó lesiones a una persona inocente".

Conductor de #Antofagasta que recibió un ataque de bomba molotov por parte de bombero: “No le tengo rencor” » https://t.co/INWOX55rKE pic.twitter.com/GCOZajec2g — soyantofagasta.cl (@soyantofagasta) December 19, 2019

El ataque ocurrió el lunes a las 22 horas y la víctima es Óscar Escandón, un ingeniero en minas de 49 años que resultó con el 6% de su espalda con quemaduras. Estaba en la capital de la región de Antofagasta visitando a sus hermanas.

"Cuando voy a comprar los pasajes me trasladé por Circunvalación, y al llegar al cruce de 21 de Mayo me tocó la luz roja. Se veía mucho desorden en el sector de la calle Manuel Rodríguez. Toca la luz verde, el vehículo que estaba antes sube. Yo seguí derecho. Recién unos tipos estaban colocando unos palos en la calzada cuando yo les hice el quite. Ahí recuerdo que un viejo me dice "no se puede pasar" y yo les dije 'si voy ahí nomás'", relató al Mercurio de Antofagasta.

"Entonces, el viejo se echa para atrás, toma la molotov, prende una mecha y me la lanza sin reparos por el vidrio trasero. La botella rompió el vidrio y la combustión fue inmediata. Tuve la ventaja de que iba sin cinturón de seguridad, porque de lo contrario la historia habría sido otra", agregó.

La declaración: