Colegios particulares y subvencionados piden cierre anticipado del año escolar

Mientras en algunas zonas se mantiene la suspensión indefinida de clases en colegios municipales, agrupaciones de establecimientos particulares y subvencionados por el Estado se suman a las solicitudes de cerrar anticipadamente el año escolar, debido a los riesgos que, aseguran, corren las comunidades en medio de la crisis social que vive el país.

Desde la Corporación Nacional de Colegios Particulares de Chile, su presidente, Hernán Herrera, explicó a El Mercurio que "hace dos semanas pedíamos insistentemente al Ministerio de Educación volver a clases", sin embargo, "hoy la realidad nos dice otra cosa, porque esto no para y no podemos empezar a correr riesgos por tratar de dar una sensación de normalidad que no existe".

Por ello, el representante de la entidad que agrupa a cerca de 600 colegios planteó que, a su juicio, "el Ministerio debería terminar el año escolar".

Argumentó la petición con algunos hechos que han afectado a recintos educacionales: "Tenemos un colegio que se lo acaban de 'tomar' ayer en Alto Hospicio. Reciente un sostenedor de un establecimiento de Santiago me decía que alumnos amenazaron con hacer lo mismo, mientras en otro no lograron ingresar, pero hubo actos de vandalismo en el entorno".

A la medida pedida, de poner término anticipado de las clases, esperan sumarse otras redes de colegios particulares y subvencionados, tal como solicitaron ayer 23 colegios de este último tipo de Iquique.

Algunos establecimientos particulares han denunciado que ha habido llamados, mediante redes sociales, a manifestarse en sus inmediaciones en el sector oriente de Santiago, o incluso a atacar a los que siguen con clases en regiones, como ya ha ocurrido en Puerto Montt.

En tanto, comunas como Antofagasta, Calama, Copiapó, los Andes, Valparaíso, Puente Alto, Renca, La Florida, Coronel y Punta Arenas, entre otras, mantienen las clases suspendidas en los colegios municipales.

Sostenedores de establecimientos municipales, particulares y subvencionados que tienen clases han calculado que la asistencia de los alumnos ha rondado entre un 10 y 20 por ciento en algunas zonas del país.