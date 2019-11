Conapyme estima en más de cinco mil pequeñas empresas que han quebrado tras la crisis social

Más de cinco mil pymes han quebrado producto de la crisis social que vive el país, razón por la que dirigentes de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (Conapyme) pidieron un mayor apoyo por parte del Ejecutivo.

Los representantes de la Conapyme se reunieron este jueves con el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, oportunidad en la que sostuvo que "son las pymes las que están más afectadas con los hechos de violencia, con los saqueos, con lo que hemos visto durante este mes y algunos días. Estamos trabajando junto a las pymes, no nos vamos a olvidar de ellos, y queremos que el país no le pueda dar la espalda".

"Es muy importante la nueva Constitución, es muy importante la agenda social, pero también nos parece a nosotros que es muy relevante que le ayudemos a estas empresas, que la inmensa mayoría no tiene seguros para poder volver a levantarse, que puedan tener un apoyo mucho más directo del Estado para poder hacerlo", dijo.

Entre las peticiones de los empresarios se encuentran créditos sin intereses en la banca y mayor apoyo gubernamental.

Germán Dastres, presidente de Conapyme, aseguró que "la mitad de los trabajadores están en nuestro sector, entonces hoy la situación es muy angustiante. Hay mucha gente que no se va a poder parar después de esta crisis".

"Estábamos viendo el otro día unas estadísticas de que, por lo menos, hay 5.000 pymes que han quebrado después del estallido social, porque, uno, no tienen venta y, la otra, no tienen crédito. Lo más gráfico es el comercio, pero no sólo está involucrado el comercio, sino que también está involucrado la pequeña industria manufacturera que no tiene venta", dijo.

Ministra se reunió con grandes empresarios

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, se reunió este jueves con representantes del gran empresariado, como el presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín, y el timonel de la CPC, Alfonso Swett, para tratar los avances en el marco de la agenda social.

"El rol del Estado es claramente buscar los mecanismos para poder promover, para poder apoyar de manera significativa al mundo del trabajo. Cuando hablo del mundo del trabajo, no solamente hablo de la generación de empleo, sino que también estoy hablando de como podemos ir incorporando e ir contribuyendo a un mejor trato en todos los lugares de trabajo", sostuvo la ministra.

Zaldívar recalcó que "nosotros tenemos que tener y oír la voz de todos y cada uno de sus integrantes e ir buscando mecanismos para poder ir construyendo un acuerdo, un nuevo pacto social que nos permita con mayor tranquilidad mirar hacia el futuro".

Tras la cita, Swett planteó que "hemos expresado nuestro compromiso a trabajar en una agenda pro empleo, trabajar proactivamente, esto es algo que se podría dar más adelante y por lo tanto lo que nos requiere la responsabilidad es trabajar con anticipación y en ese marco le hemos entregado hoy día algunas ideas, que es muy distinto a propuestas, porque las propuestas las queremos construir entre todos y para todos, con el mundo del trabajo, de las pymes, de las medianas y de las grandes".