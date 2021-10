Coordinadora de Inmigrantes: "Este Gobierno se caracteriza por otorgar tarde las medidas que requiere la crisis"

La Coordinadora Nacional de Inmigrantes encabezó este domingo una marcha en Santiago por los derechos humanos de este grupo de la sociedad, instancia en la que criticaron el actuar tardío del Gobierno a quien le achacan la responsabilidad en la crisis migratoria.

La protesta, bajo la consigna "Migrar es un derecho, no es un delito", se desarrolló desde el Congreso Nacional con sede en Santiago, en la calle Bandera con Catedral y avanzó por el Paseo Ahumada hasta La Alameda.

Manuel Hidalgo, uno de los voceros de la coordinadora, acusó que "este Gobierno se ha caracterizado, como lo sabe la población chilena, por otorgar tarde las medidas que requiere una crisis".

Sobre el anuncio de los albergues transitorios, Hidalgo aseguró que esta es una medida "a destiempo" y agregó: "La verdad no les creemos mucho, el propio alcalde de Colchane dijo que no sabe dónde van a hacer el albergue porque no hay ningún terreno disponible".

"Ni siquiera se han articulado mesas de conversaciones con los alcaldes de (las comunas) donde está la gente. Ahora anuncian los delegados presidenciales que van a operar por su propia cuenta", agregó.

La manifestación se desarrolló de forma pacífica en el marco del séptimo aniversario de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y culminó en el frontis de la Universidad de Chile.

"A la población chilena se le está enseñando a odiarnos"

Los asistentes a la manifestación repudiaron la marcha "anti migrante" convocada por la agrupación Patria y Libertad que se desarolló el sábado, acusando discriminación y xenofobia.

Víctor Angulo, ciudadano ecuatoriano que vive hace más de 20 años en el país, denunció que al finalizar, fue agredido en el metro y denunció que una persona que portaba banderas chilenas y un arma blanca intentó apuñalarlo, luego de que anunciara consignas contra los migrantes por un parlante.

"Creo que realmente tenemos que tener un poco más de control con lo que se está enseñando a la población chilena, porque a la población chilena se le está enseñando a odiarnos, rechazarnos y a tener distancia de nosotros", reflexionó.

Angulo aseguró que lo que se ve es que "ellos están asesinándonos en las calles de Santiago".