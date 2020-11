El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, advirtió que lo saldrá gratis a los vándalos que provocaron disturbios en medio de una protesta realizada el miércoles en el centro de Santiago.

"Muy distinto es lo que ocurrió con unos cientos de delincuentes que no los moviliza ninguna causa, no los moviliza ninguna idea, ninguna demanda social. Lo que vimos ayer fue delincuencia pura y dura, y les quiero decir que no les va a salir gratis porque lamentablemente ayer tuvimos 17 detenidos por receptación, por saqueos o por lanzamiento de elementos incendiarios como bombas molotov", cuestionó.

Por su parte, el general director de Carabineros, Ricardo Yañez, señaló que "más allá de realizar acciones con personal en evitar que estas graves alteraciones violentas que se realizan en el centro de Santiago", realizarán trabajos de aislamiento, y así evitar el encasillamiento de una manifestación pacífica con una violenta.