Estallido social: Fiscalía reconstituye escena de fatal atropello de hombre por patrulla militar en Talcahuano

Tras haber sido aplazada en tres oportunidades, la Fiscalía de Talcahuano realiza este jueves la reconstrucción de escena del atropello en que está imputado el infante de Marina Leonardo Medina, que causó la muerte de Manuel Rebolledo (23 años) el 21 de octubre de 2019, tres días después del estallido de la crisis social.

La víctima, un vecino de la población Libertad de Talcahuano, murió en el marco de una intervención militar que llegó al lugar alertado por los saqueos a las empresas pesqueras.

A la fecha no existe antecedente que vincule a la víctima fatal con los robos. De hecho diversos videos lo sitúan, hasta ahora, como observador de la situación al momento de la irrumpió de camión con infantes de Marina, por lo que empezó a correr y, ya bien alejado de la carretera, después de caer, fue embestido por el vehículo.

La diligencia, que comenzó a las 9:30 horas y se extendió hasta cerca de las 19:00 horas, fue liderada por el fiscal jefe de Talcahuano, Julián Muñoz, con apoyo de un equipo de la Sección de Investigación de Accidentes del Tránsito (SIAT) de Carabineros de la Región Metropolitana.

"Esta dinámica es relevante porque permite apreciar en terreno y en concreto, por la naturaleza de los hechos investigados, la forma en que estos hechos se desarrollaron. Una cosa es leer en un papel las declaraciones de los testigos y otra, tratándose de un hecho que ocurrió en relación al tránsito de un vehículo, es ver cómo esto ocurre en movimiento", indicó el persecutor.

Después de la diligencia, la Fiscalía podría reconfigurar el delito a un homicidio doloso, o bien, se quedaría con la tipificación actual, que por lo general es un delito que no llega a juicio, por lo que se revisaría una vía alternativa para resolver el caso.

Piden cambiar tipificación del delito

Consultado sobre la solicitud de la familia de la víctima de cambiar la tipificación del caso de cuasidelito de homicidio a homicidio por dolo eventual, el fiscal Muñoz indicó que "es una posibilidad que no puedo afirmar ni descartar en este momento".

"Hay bases que dicen que esto no es un cuasidelito sino que homicidio doloso", dijo al respecto Bastián Rebolledo, hermano de Manuel.

El joven valoró positivamente la diligencia, pero lamentó la tardanza del proceso: "Es muy fome tener que esperar casi un año para que se haga esto, para que se pueda aclarar".

"Llevamos un año esperando esto. Este año ha sido muy doloroso, muy triste, pero seguimos estando y lo vamos a seguir haciendo hasta que (el responsable) pague", agregó Constanza Agurto, su prima.

Mientras que el padre del fallecido, Manuel Rebolledo, aseguró que "como se dice, una imagen vale más que mil palabras, y se ve en la imagen que tiene intención de atropellar, si tiene la posibilidad de ver a las personas corriendo por más de 70 metros".

Sobre la diligencia de esta jornada, Rebolledo agregó que "vamos a cumplir un año, y recién hicieron la reconstitución de escena. Es una burla para la gente chilena que esto pase, habiendo cámaras que ven todo lo que pasó".

"Ellos tienen que formalizar al asesino por homicidio, no por cuasidelito de homicidio. Porque a mí parecer como madre, ellos (Ejército) le cubrían la espalda al asesino, prácticamente se la siguen cubriendo porque ahora no trajeron al imputado, y no entendemos por qué", afirmó la madre de Manuel, Luisa Navarrete.

Defensa: "Fue un lamentable accidente"

El acusado en la causa solo participó a través de su abogado representante, pues decidió no asistir físicamente al lugar, a pesar de que se habían prestado todas las condiciones de seguridad, acogiéndose al derecho de guardar silencio. La ley también permite su ausencia.

Humberto Alarcón, defensor de Leonardo Medina, aseguró que "los hechos que investiga el Ministerio Público tratan de un lamentable accidente", sosteniendo que la víctima, al huir de la escena, "resbala, cae y es impactada por el camión de la Armada".

"En ningún caso se le puede atribuir algún tipo de responsabilidad penal a nuestro representado", agregó.