Gobierno anunció querella por golpiza a escolar en Estación Central

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, lamentó este sábado los hechos de violencia que se registraron en medio de una marcha estudiantil realizada ayer en el centro de Santiago, en especial dos casos considerados graves: joven baleado por un funcionario de Carabineros y un estudiante brutalmente golpeado por un grupo de personas.

Sobre el primer hecho, la autoridad de Gobierno llamó a "no anticiparse" sobre la situación de este uniformado, que quedó en libertad, dado que será la justicia y sumarios internos de la institución policial los que decidirán lo que pasará con él. Mientras que en el caso del menor golpeado de gravedad, se anunció una querella en contra de los responsables del ataque.

Lamentamos profundamente este hecho. El Ministerio del Interior se ha querellado anoche para buscar los responsables de un hecho tan grave como es poner en riesgo la vida de un joven. https://t.co/burjyODGyS — Vocería de Gobierno de Chile (@voceriagobierno) March 26, 2022

"Lamentablemente ayer ocurrieron hechos de violencia en Santiago. Tenemos que lamentar el caso de Estación Central, en el que un estudiante -en el marco de la marcha de la Confech- se vio envuelto en una disputa y terminó con lesiones que han puesto en riesgo su vida. Afortunadamente hoy está estable, pero es un hecho lamentable", puntualizó Monsalve.

En esa línea, el subsecretario, que se encuentra de visita en la Región de La Araucanía, indicó que "el Ministerio del Interior se ha querellado anoche para buscar a los responsables de un hecho tan grave, como es colocar en riesgo la vida de un joven de 16 años".

Sobre el caso del joven baleado, que según su documento de ingreso a la ex Posta Central -donde está siendo atendido- no es un estudiante ni se encontraba manifestándose, se determinó que el carabinero involucrado no pasara a control de detención, sino que quedara bajo la figura del apercibimiento legal.

En cuanto a la situación del menor que fue agredido en Estación Central, aún no hay detenidos y se desconoce detalles del ataque, aunque, de manera preliminar, se presume se dio durante una pelea entre comerciantes ambulantes y estudiantes secundarios.

La última información entregada es que durante este sábado el adolescente logró salir de riesgo vital.