Gobierno: Nueva Constitución debe lograr acuerdos por dos tercios a todo evento

La vocera de Gobierno, Karla Rubilar, aseguró en Cooperativa que la nueva Constitución se definirá con acuerdos logrados por dos tercios de los constituyentes y que no se regresará a la Carta Magna anterior, respaldando el acuerdo logrado en el Congreso.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la ministra comentó que "el espíritu que hubo ahí es que esto fuera por dos tercios, para que lográramos una Constitución nueva, si así se determinara, fuera una Constitución de todos".

"En las conversaciones que tuvimos con la oposición, siempre se nos planteó que ellos no se sentían interpretados por la Constitución del 80, por muy firmada que estuviera por Ricardo Lagos y otros ministros el 2005, sentían que sus ideas no estaban representadas", recordó.

"Lo que nosotros creemos como gobierno es que es necesario avanzar hacia una Constitución desde una hoja de ruta en blanco, acordada con dos tercios. Eso es lo que nosotros necesitamos y si no se ponen de acuerdo, tendrán que volver a conversar, volver a debatir, hasta lograr sacarla", recalcó.

Rubilar sostuvo que "tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en dos tercios. Hay un punto que es importante que conversen y lleguen a acuerdo los senadores y diputados".

"No podría ser que nosotros somos capaces de ponernos de acuerdo en lo más fácil, que es lo de los dos tercios, y en lo más difícil, que no nos ponemos de acuerdo finalmente termine siendo con quórum simple (...) parece ser que esa no es una Constitución de todos", insistió.

En esa línea, Rubilar apuntó: "Nosotros creemos que debiera avanzarse a dos tercios a todo evento".