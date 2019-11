El diputado Jaime Bellolio (UDI) anunció que a diferencia de Jacqueline van Rysselberghe, presidenta de su partido, realizará una "campaña por el 'Sí'" de cara al plebiscito por una nueva Constitución.

La timonel gremialista dejó claro, un día después del "Acuerdo por la paz", que iba a votar "No" a la nueva Constitución, asegurando que "mucha gente cree que no hay que partir de cero".

En una entrevista concedida a La Tercera, el diputado Bellolio sostuvo que "ella (Van Rysselberghe) dijo que iba a hacer campaña por el No. En el mismo momento que nos tocó discutir por la incorporación de esta pregunta, yo dije 'haré campaña por el Sí'".

Asimismo el parlamentario argumentó que el mejor mecanismo para llegar a una nueva carta magna es a través de una comisión mixta "por dos razones: el poder constituyente, que es el ciudadanos, se lo delega a un cuerpo de colegiados que es el Congreso Nacional; este Congreso acaba de ser electo democráticamente. Pero para hacer una nueva Constitución también se requiere salir de las paredes de la política tradicional e incorporar a la sociedad civil en igualdad de condiciones".

Bellolio además aseguró que el plebiscito por una nueva Constitución no fragmentará a Chile Vamos. "Al interior de RN y de la UDI habrá personas que dirán no al cambio de Constitución y otras que vamos a decir sí, eso no implica una fractura", dijo, enfatizando que "dentro de nuestra coalición hay personas que votaron por el 'Sí' y otras por el 'No' el año 88".