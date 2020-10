Joven baleado en La Victoria: Alcalde pide celeridad en investigación

El alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Juan Rozas (Independiente), se refirió a los incidentes que vivió la comuna, específicamente el ataque a la tenencia de La Victoria y la muerte de un joven que resultó baleado durante la noche de este domingo.

Los hechos ocurrieron en el contexto del primer aniversario del "18 de octubre", fecha en que comenzó la crisis social en Chile en el año 2019.

En conversación con Cooperativa, la autoridad comunal señaló que "en la noche ocurrieron algunos hechos en nuestra comuna que terminaron con la vida de Aníbal Villarroel, una persona menor de 30 años. Solidarizamos, empatizamos con su familia... En la mañana hablé con Carmen, su madre, nos pusimos a disposición".

"Aníbal, era una persona que vivía en la población de Lo Espejo y será velado ahí. Estamos tomando contacto con los abogados de DD.HH. para entregar toda la información que nosotros podamos tener, pero, también, para eventualmente hacernos parte de una querella", agregó Rozas.

"Le dejamos toda la tarea investigativa (a la Fiscalía) para que el fiscal Miguel Palacios encuentre rápidamente la verdad (...) lo mejor es pedir celeridad en la investigación -enfatizó- Afortunadamente la PDI, que tiene una buena connotación frente a la comunidad, se va a hacer cargo de esta investigación, le vamos a pedir a la fiscal que haga lo mejor posible para que rápidamente lleguemos a la verdad".

Pedimos "a la comunidad, que tiene videos, que los entregue... Porque de una u otra manera serán parte de la investigación", afirmó.

En tanto, con respecto al ataque de la tenencia de Carabineros, Rozas señaló que llamó a "Carabineros y, lamentablemente, no he tenido respuesta de ellos. No me han contestado las llamadas hasta el momento".

LAS CIRCUNSTANCIAS SON INVESTIGADAS

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones indaga el hecho para clarificar las circunstancias, la causa precisa de la muerte y los responsables del disparo que acabó con la vida de Aníbal Antonio Villarroel.

Vecinos, en tanto, apuntan que fue baleado por Carabineros, en el marco de enfrentamientos ocurridos en avenida Departamental con Eugenio Matte, según su relato, cuando un bus policial quedó en pana en la arteria del suroriente de la capital.

Fueron los mismos vecinos del sector los que lo auxiliaron y luego lo llevaron hasta el SAPU Amador Neghme, donde finalmente falleció producto de la gravedad de las heridas.