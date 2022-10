El exsubsecretario general de la Presidencia Máximo Pavez (UDI) fustigó en El Primer Café que haya personeros de izquierda que "defienden lo indefendible" respecto a los hechos vandálicos -que tachó de "violencia irracional"- ocurridos durante el estallido social, del que hoy se cumplen tres años. Aseguró que hubo "hechos brutales" que han tenido como consecuencia que el país "no esté mejor en ningún índice" tras el 18-O. Apuntó a "la pobreza, la convivencia cívica, el deterioro institucional, las pymes y los puestos de empleo destruidos", y remarcó que "el mundo de la izquierda no se hace cargo, no hay autocrítica alguna", pese a que "todo lo que pasó después fue parte del menú que la izquierda le propuso al país: un Gobierno de izquierda, una Convención Constitucional, un plebiscito de entrada y un plebiscito de salida. ¿Y dónde estamos hoy? Peor que el 17 de octubre en la tarde". "Aquí ha pasado de todo", con una parte de la izquierda que "incluso quiso botar a Piñera", sentenció.

