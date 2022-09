Monsalve tras quema de buses y protestas: "No defienden ningún derecho de los chilenos"

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que la quema de buses y las protestas en las estaciones de Metro protagonizadas por estudiantes secundarios "no defiende ningún derecho de los chilenos".

En un punto de prensa en La Moneda, la autoridad de Gobierno, además, confirmó que como Gobierno se querellarán contra los que resulten responsables por la quema de las máquinas en los alrededores del INBA.

"Esta movilizaciones no defienden ningún derecho de los chilenos... Le quita el derecho a los chilenos. A esos chilenos que van a tomar el Metro para llegar a su casa, para llegar a su trabajo, para retirar a sus hijos del colegio, o para llegar a descansar luego de largas jornadas de trabajo", lamentó Monsalve.

"En nada se defiende los derechos de las personas con movilizaciones que le impiden hacer uso del transporte público", recalcó la autoridad.

"Llevamos varias semanas trabajando de manera coordinada con los operadores del transporte público de la Región Metropolitana, también con los Carabineros. Con la delegación presidencial y con el Ministerio de Educación mañana tenemos una reunión donde se entregarán protocolos de acción para los establecimientos educacionales, protocolos de acción para las fuerzas policiales en el exterior, y protocolos de acción respecto a los operadores de los buses del transporte público de Santiago", detalló el subsecretario.

"QUE LAS PERSONAS QUE INCENTIVAN ESTOS HECHOS SEAN IDENTIFICADAS"

"No podemos seguir permitiendo que se quemen buses, porque la quema de buses coloca en riesgo la vida de las personas. Hoy día, en el lanzamiento de bombas molotov, hay evidencia que uno de los jóvenes que estaba lanzando bombas le explotó la bomba en la mano y está lesionado; eso demuestra el riesgo para la vida de las personas que implican acciones de esta naturaleza", explicó Monsalve, agregando: "Son actos graves... Respecto a hechos de violencia de esta naturalez el Gobierno se va a querellar".

"Que las personas que incentivan estos hechos, que no son estudiantes, sean identificadas, porque no puede ser que los estudiantes sirvan de primera línea de grupos de choque para intereses que no son intereses educacionales. Esas personas están escondidas, esas personas no dan su cara y nos parece que muy importante que a las instituciones que le corresponde, que es el Ministerio Público, las puedan identificar para que respondan ante el país y también ante la justicia", sentenció.