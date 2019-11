Piñera anuncia proyecto de ley que permitirá a las FF.AA. resguardar la "infraestructura crítica" del país

El Presidente Sebastián Piñera anunció un proyecto de ley que busca permitir que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en la protección de la "infraestructura crítica" del país, incluida la infraestructura policial.

El Jefe de Estado sostuvo que "confiando que en momento tan difíciles como los que hemos vivido vamos a tener el apoyo de las distintas fuerzas políticas, quiero informar: la próxima semana, vamos a enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que va a permitir a nuestras Fuerzas Armadas, sin necesidad de establecer estado de excepción constitucional, sin restringir las libertades y los derechos ciudadanos, poder colaborar en la protección de la infraestructura crítica de nuestro país".

"Por ejemplo: todo el sistema de abastecimiento eléctrico, todo el sistema de abastecimiento de agua potable y muchas otras infraestructuras críticas, incluyendo lo que es las infraestructuras policiales, de manera de garantizar el buen funcionamiento de estos servicios básicos, que son vitales para la calidad de vida de las personas", enfatizó el Mandatario.

"Con esto estamos haciendo lo que muchas democracias desarrolladas hicieron", aseguró Piñera, aclarando que "esta colaboración militar va a permitir liberar a un número muy significativo de carabineros, para que puedan cumplir sus labores de proteger a nuestros compatriotas, de proteger el orden público, de asegurar la paz".

La asesoría internacional

El mandatario además anunció la asesoría internacional de las policías de "Inglaterra, España y Francia, para poder enriquecer la estrategia y el procedimiento operativo, para poder mejorar los mecanismos de control del orden público".

"Quiero pedir respetuosamente y encarecidamente al Congreso que nos permita enriquecer y apurar la aprobación de leyes fundamentales para poder garantizar la paz y el orden público: Como la ley que moderniza a nuestros Carabineros y como la ley que fortalece nuestro sistema de inteligencia nacional", solicitó Piñera.

"Todo ello, es fundamental como parte de este gran acuerdo por la paz y contra la violencia", aseveró.

En esta línea, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, señaló que la asesoría internacional es con el fin "de evaluar como, en situaciones de alta conflictividad y de violencia, se puede mejorar el trabajo de control del orden público y ver potenciales posibilidades de capacitación a cuadros especializados".

"Es un apoyo y una mirada integral de estas policías para poder adecuar los procedimientos o un control efectivo que es lo que la ciudadanía está demandando", declaró el subsecretario del interior", afirmó.

"Las Fuerzas Armadas no están capacitadas"

El diputado y ex ministro vocero durante la segunda administración de la ex presidenta Bachelet, Marcelo Díaz (PS), sostuvo que las FF.AA. no están capacitadas para establecer el órden público.

"No hay ningún espacio ni corresponde discutir un proyecto de ley que permita que las Fuerzas Armadas se involucren en materia de seguridad. Las FF.AA. no están capacitadas, no tienen formación, no tienen competencias profesionales para colaborar de acuerdo al orden público", sostuvo Díaz.

El parlamentario indicó que "que va a ser una suerte de mayores problemas. Las FF.AA. no están preparadas para mantener el orden público, porque no es de su escencia ni de su naturaleza".