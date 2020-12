Piñera: "Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para evitar atropellos a los DDHH"

El Presidente Sebastián Piñera aseguró que en el Gobierno hicieron todo lo posible para "prevenir" las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de las manifestaciones tras el estallido social, cometidas por agentes del Estado, principalmente Carabineros.

El Mandatario detalló parte de las acciones que realizó La Moneda con ese fin, luego de haber decretado estado de emergencia la madrugada del 19 de octubre de 2019, ante la pregunta formulada por Javiera Parada -en "A Esta Hora Se Improvisa" de Canal 13-.

Recordó que decidió decretar aquel estado de excepción luego de que, "la noche del 18 de octubre, Carabineros nos dijo que estaban sobrepasados, y que no podían proteger ni el Metro, las iglesias, los centros de abastecimiento, ni los talleres ni los comercios".

"Y la primera reacción que me vino desde el alma fue llamar al ministro de Justicia para preparar un plan, porque un estado de emergencia requiere medidas excepcionales para prevenir atropellos a los derechos humanos", agregó.

Asimismo, aseguró que "en esos pocos días llamamos al Poder Judicial, a la la Fiscalía, a la Defensoría (Penal) Pública, al INDH; a la defensora de la Niñez; a la alta comisionada de Naciones Unidas (para los DDHH), Michelle Bachelet; a Human Rights Watch, (José Miguel) Vivanco; y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; tomando todas las providencias".

Pidió "no confundir la mala actuación de unas personas con una institución, como Carabineros y las Fuerzas Armadas": algunos efectivos "no cumplieron con la ley, se excedieron, abusaron de la fuerza, violaron los derechos humanos; ¿y qué pasó con ellos? Como Presidente eme preocupé, personalmente, de que se hicieran los sumarios en las instituciones respectivas y entregar todos los antecedentes a la Fiscalía para que investigue".

Subrayó que "fueron meses de extraordinaria violencia", período en que también hubo "muchas noticias falsas".

"¿Se cometieron atropellos?", se autopreguntó. "Sí", respondió acto seguido el jefe de Estado, "pero -enfatizó- hay que hacer una distinción que algunos no la hacen: el Estado, el Gobierno y este Presidente hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para evitar, prevenir y tratar de atenuar y aliviar cualquier atropello a los DDHH".

"Hubo atropellos a los DDHH, y lo lamento mucho, pero nunca hubo una especie de política de Estado para atentar contra los derechos humanos; si hubo una política de Estado, fue (para) justamente lo contrario (...) Hay constancia de todas las medidas que tomamos", complementó Piñera.

Apuntó que también hubo "más de 5 mil carabineros lesionados, y algunos con lesiones extremadamente graves". Expuso que "el contexto no justifica nada, pero sí no fue algo que se hizo en medio de la calma, sino en medio de una situación de violencia que Chile nunca antes había conocido y que debemos condenar todos (...) mucha gente no condenó la violencia, y eso es parte de los problemas que tenemos", expuso.

En otros temas, sobre la reforma policial, exhortó a que "el cambio tiene que ser con Carabineros y no contra Carabineros"; mientras que respecto a la situación en la macrozona sur, manifestó que "cada atentado en La Araucanía yo lo siento como si fuera mi propia casa".

