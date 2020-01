Raquel Argandoña cuestionó a Evelyn Matthei por acciones contra boicot a PSU

Este jueves, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, estuvo en "Bienvenidos" hablando sobre el boicot a la PSU y cómo se pudo haber enfrentado mejor la situación en los locales de rendición.

La ex alcaldesa de Pelarco, Raquel Argandoña, la cuestionó: "¿Usted considera que es el momento preciso para que el Gobierno presente una querella contra los dirigentes de la Aces por haber boicoteado la PSU con todo el problema que existen en el país?".

En el matinal de Canal 13, Matthei recurrió a un dicho: palos porque bogas, palos porque no bogas. "La cantidad de padres y de gente... yo conozco gente que estaba dando la prueba y se la quitaron de la mano. La rabia que tienen, la pena, la preocupación es brutal".

"¿Qué haces tú, cuando hay un grupo de gente que de forma violenta te interrumpe tu vida cotidiana y le importa un pito tus propios derechos? ¡Un pito, un pito!", agregó la alcaldesa de Providencia.

Argandoña replicó: "Perdón alcaldesa, no es culpa del alumnado es de las autoridades. Esto ya se sabía, que iban a boicotear la PSU, yo creo que las autoridades no pudieron o no quisieron mantener el orden para que los alumnos pudieran rendir la PSU...".

Por último, Matthei respondió: "Una niña que conozco me contó como estaban. Estaban en una sala, haciendo la prueba y de repente se paran dos o tres, dan vuelta los bancos, empiezan a gritar, empiezan a quitarle esto, entonces lo que tú quería era un carabinero en casa sala. Bueno, no existe un carabinero en cada sala. No hay. No hay carabineros suficientes para mantener el orden público".

