Una marcha, destrozos, detenidos y 300 toneladas de basura dejó el 18-O en Antofagasta

A pesar de que Antofagasta se encuentra en la fase 2 del plan "Paso a Paso", que obliga al confinamiento los fines de semana, miles de personas se congregaron el domingo en el centro de la ciudad para conmemorar el 18 de octubre, una jornada marcada por una multitudinaria marcha e incidentes en tres puntos de la comuna.

Centro, Cachimba y Bonilla fueron los sectores donde se generaron barricadas, enfrentamientos, daños, intentos de saqueo, entre otros hechos, que finalizaron con 40 personas detenidas y varios lesionados -entre manifestantes y funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden- debiendo el personal de aseo levantar más de 300 toneladas de basura.

"Estos hechos violentos altamente condenables vienen directamente a ensuciar un proceso de manifestaciones que podían generarse de manera pacífica. Es dificil para nosotros entender que personas ataquen propiedad pública y privada", señaló el intendente Edgar Blanco.

🔴Intendente @eeblancor realizó balance por manifestaciones ocurridas en la región de el domingo 18 de octubre, al cumplirse un año del "estallido social". "Es dificil para nosotros entender que personas ataquen la propiedad pública y privada". https://t.co/p0pjXZjrcI — Gobierno Regional Antofagasta (@GOREAntofagasta) October 19, 2020

El jefe de la II Zona de Carabineros, general Rodrigo Medina, señaló que "de la gente que se dedicó a manifestar, gran parte de ella posteriormente terminó en grave alteración del orden público".

"Hubo intentos de saqueos, 40 personas detenidas por Articulo 318 (del Código Penal), usurpación de funciones y un carabinero resultó lesionado", detalló.

"Los perjudicados son los niños y adultos mayores"

La jornada de incidentes dejó varias intersecciones de la capital regional sin señalética: fueron vandalizados 12 semáforos y 20 señales de tránsito, y escombros quedaron repartidos en varias calles y avenidas.

Desde muy temprano, este lunes, funcionarios de la Dirección de Aseo del municipio comenzó la remoción de escombros y la limpieza de los diversos puntos donde se generaron incidentes el domingo, retirando en total 300 toneladas de basura.

Desde muy temprano nuestros funcionarios de Aseo realizan labores de limpieza en diferentes puntos de #Antofagasta tras algunos hechos acontecidos el domingo. Cerca de 300 toneladas de basura han retirado de las principales arterias de la ciudad. pic.twitter.com/Qnx3L49RGo — Muni Antofagasta (@AntofagastaMuni) October 19, 2020

"Como alcalde y concejal siempre he estado en apoyo de las manifestaciones y al rol social que tienen, pero no a la destrucción, porque el espacio público es de todos, no tenemos que destruirlo, porque los perjudicados son nuestros niños y adultos mayores", comentó el alcalde suplente, Ignacio Pozo.

A raíz de varias convocatorias que circulan en redes sociales, las distintas autoridades llamaron a la comunidad a manifestarse de manera pacífica sin generar nuevos daños a la ciudad.