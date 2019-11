Walmart interpone recursos contra el Estado por "incumplir con su deber de garantizar el orden público"

Walmart presentó seis recursos de protección en contra del Estado de Chile acusándolo de incumplir su deber de garantizar el orden público y la seguridad interior debido a los saqueos e incendios que han sufrido varios de sus locales a lo largo del país.

La firma estadounidense, que opera en nuestro país a través de Lider, Express, Acuenta y Central Mayorista, expuso en sus acciones judiciales que "desafortunadamente, el Estado de Chile ha incumplido con su deber de garantizar el orden público y la seguridad pública interior (...) afectando las garantías constitucionales del derecho de propiedad y el derecho de ejercer libremente una actividad económica, garantías consagradas por nuestra Constitución Política de la República", publicó hoy el Diario Financiero.

Según la multinacional, de los 384 locales que mantiene en el país, 279 se mantienen abierto a público, mientras que 105 están cerrados debido a los daños sufridos o por no contar con la seguridad requerida.

"Es un hecho un público y notorio que el país se encuentra sumido en una crisis social y política de proporciones. Como también es de público conocimiento, diversos locales de mis representadas han recibido graves ataques por parte de masas de individuos que los han saqueado y/o incendiado, produciendo graves daños a su infraestructura y destruyendo y/o robando los productos exhibidos en sus sales de venta, así como los almacenados en sus bodegas", destacó el escrito presentado por el abogado Christian Fox Igualt, del estudio Tomasello & Weitz.

Según detalló Diario Financiero, hasta la fecha Walmart ha presentado acciones judiciales en las cortes de apelaciones de Arica, Puerto Montt, Concepción, Chillán, Temuco y Valdivia. En estas tres últimas, los recursos fueron declarados admisibles y en uno de ellos se ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Walmart expuso además "esta situación ha puesto en riesgo a los trabajadores que se desempeñan en tales locales y a sus clientes, en cuanto a su integridad física y, además, en cuanto a la conservación de sus puestos de trabajo".

La multinacional pidió, en sus recursos, la protección por parte de Carabineros en 76 supermercados: seis en Chillán, 16 en Temuco, 29 en Concepción, ocho en Valdivia, 16 en Puerto Montt y uno en Arica, precisa el periódico.

"Teniendo presente la notoriedad de la amenaza de nuevas y graves afectaciones a las garantías constitucionales, mis representadas requieren urgentemente la necesaria presencia y acción disuasiva y protectora de las fuerzas de orden y seguridad pública, para que reestablezcan el imperio del derecho, evitando que tales hechos se repitan, intervención que resulta urgente y que solicitamos se sirva decretar por la vía de la interposición del presente recursos de protección", añade el escrito.

"Con la omisión cometida por el Estado", sostuvo la firma estadounidense, se "ha infringido gravemente" el derecho de desarrollar cualquier actividad económica, cuya "omisión arbitraria e ilegal cometida infringe gravemente el derecho de propiedad"

En conversación con El Diario de Cooperativa, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, manifestó que "no me lo comunicaron directamente y está muy bien que así haya sido, que no me lo hayan comunicado, porque en un estado de Derecho, en un país serio, deben operar las instituciones. Creo que los llamados directo a los ministros y viceversa, no corresponden, aquí hay que dejar que las instituciones funcionen".

Y añadió: "Ellos están en su perfecto derecho, si así lo creen, de hacer la acción que usted señala, porque vivimos en un estado de Derecho y esto es algo que tendrán que fallar los tribunales. Creo que ese es el camino, así que no le daría más importancia que esa, creo que habla de la seriedad de nuestro país".