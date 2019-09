Abbott por presunto financiamiento de OAS a Bachelet: Nadie está por sobre la ley

El fiscal nacional, Jorge Abbott, aseguró que "nadie está por sobre la ley" y manifestó que espera una decisión desde Brasil para tener información a las declaraciones del ex presidente de OAS, Leo Pinheiro, sobre presuntos aportes a la campaña presidencial de Michelle Bachelet.

Luego de la filtración de un supuesto pago de 100 millones de pesos, Abbott manifestó que desde Brasil indicaron que "no es posible enviarnos las declaraciones de don Leo Pinheiro, atendido a que aún no se encuentra ratificado por el Tribunal Supremo de Brasil el acuerdo de delación premiada que tiene con la Fiscalía".

"En consecuencia, una vez que ese acuerdo tenga la aprobación respectiva se nos dará la información. Por tanto, para nosotros, hasta ahora, esta información es un trascendido de prensa", sostuvo.

Abbott recalcó que el próximo paso es "seguir adelante la investigación para establecer la efectividad de ese financiamiento y hacer los reproches penales que corresponden a las personas que se vean involucradas en estos hechos, sean estas quienes sean, porque nadie está por sobre la ley".

Lagos: Nunca he hablado de platas con Lula

Otro de los involucrados en la declaración de Pinheiro es el ex Presidente Ricardo Lagos, quien aparece nombrado como el nexo entre Luiz Inácio Lula da Silva y la campaña de la actual alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU.

En conversación con La Tercera, el ex Mandatario recalcó que "yo nunca he hablado de platas con Lula. Es todo lo que le puedo decir. Y menos el 2013, cuando yo ya no era Presidente. Esto es lo más insólito que me ha pasado. Pero lo encuentro insólito, nada más".

"Punto. Nunca he hablado de platas con Lula. Punto", insistió.

Lagos calificó a Pinheiro como "un señor que dice cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Pregúntele al señor Lula si él ha hablado de platas conmigo. No le puedo decir más yo".