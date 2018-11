Caval: Sebastián Dávalos se querelló contra el ministro Nicolás Monckeberg

En una nueva arremetida judicial en el marco del caso Caval, Sebastián Dávalos Bachelet se querelló contra el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, por el delito de denuncia calumniosa.

Esto debido a que el secretario de Estado, cuando era diputado, vinculó al hijo de la ex Presidenta Bachelet en enero de 2015 con las irregularidades en los negocios de la empresa Caval, indagatoria en la cual fue sobreseído.

En particular, la defensa de Dávalos acusa varias intervenciones de Monckeberg en diversos medios de prensa en las que lo acusa de cometer delitos como negociación incompatible y tráfico de influencias, este último consistente en las presuntas gestiones realizadas ante el Ministerio de Vivienda para apresurar la tramitación de la modificación del uso de suelo de los predios ubicados en la comuna de Machalí.

"Que el actuar doloso que se imputa por parte del querellado Sr. Monckeberg Díaz, a mi representado, radicó fundamentalmente en su calidad de hijo de la ex Presidenta Michelle Bachelet y el cargo que desempeñó como ex funcionario de la Dirección Sociocultural de la Presidencia, no obstante, dichas, afirmaciones, a juicio de esta parte y la contundente sentencia pronunciada por tribunal competente, se sustentó en hechos falsos e imputaciones de delitos que jamás existieron siquiera remotamente", añade la acción judicial.

En la querella, a la que accedió El Diario de Cooperativa, se pidió que el fiscal nacional Jorge Abbott esté a cargo de la investigación, dado el cargo que ostenta Monckeberg.

Además se solicita una pena de tres años de reclusión menor en su grado medio y una multa de 15 UTM.