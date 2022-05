Día de la Madre: Fundación Las Rosas relata el olvido que viven 9 de 10 de sus residentes

La Fundación Las Rosas advirtió que un número importante de residentes no cuentan con visitas habituales de familiares o amigos, situación que se hace aún más patente en fechas como el Día de la Madre, que se celebra este domingo.

Debido a esto, desde la Fundación realizaron un llamado a "no olvidarlas", especialmente este día y poder visitarlas, participando de las actividades que tengan programadas los distintos equipos de los 28 hogares, en los que, de igual manera, serán "celebradas y queridas como ellas lo merecen''.

"Alrededor de un 85 por ciento de las personas mayores no cuentan con un hijo o hija que los visite periódicamente o en fechas tan importantes como el Día de la Madre o del Padre; y no porque no exista, sino porque simplemente no vienen", explicó la doctora Claudia Ríos, médico auditor de la Fundación.

En esta línea, la profesional indicó que "son las cuidadoras, el personal de salud, los equipos directivos y de religiosas del Hogar quienes se preocupan de regalarles un día especial y celebrarlas, intentando de alguna manera suplir la ausencia del afecto de algún familiar".

Afirmó también que aunque existe un porcentaje no menor de residentes que sufre algún grado de demencia (75 por ciento), lo cual no les permite darse cuenta del todo de estos hitos sociales, el acompañamiento también es un aspecto fundamental en el cuidado de las personas mayores en esta situación.

"Pese a su estado, logran percibir que algo está pasando, que es un día en que se entrega cariño y compañía; se dan cuenta que el otro residente sí es visitado y se preguntan por qué a mí no, porque yo no recibo ese cariño", puntualizó la doctora, quien también alertó que una persona mayor que no es visitada o acompañada comienza a retraerse de su entorno social cercano y que "baja los niveles inmunológicos, trayendo consigo enfermedades".