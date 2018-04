Gobierno ingresará con suma urgencia indicaciones a proyecto de Migración

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, confirmó que la próxima semana se enviarán las indicaciones al proyecto de ley de Migración, una de las promesas de campaña de Sebastián Piñera, y se le colocará suma urgencia para su tramitación.

Las indicación serán modificaciones a un proyecto ingresado al Congreso en el año 2013, durante el primer Gobierno de Piñera, y se espera la firma de esta iniciativa para el lunes en el Palacio de La Moneda.

Con la declaración de suma urgencia, el proyecto deberá discutirse en 15 días en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados.

"La vamos a aumentar, hemos puesto urgencia simple como una señal en la Cámara y quedamos con la presidenta de la comisión (de Gobierno Interior) de la Cámara, la diputada (Daniella) Cicardini, que vamos a poner una urgencia mayor y que vimos muy buen ambiente para trabajar el proyecto con rapidez", dijo el ministro Chadwick.

"Hay consciencia en el Congreso, y esperamos que eso se materialice y se concrete en la discusión del proyecto, de abordar este tema como un tema prioritario y eso es lo que nos deja más contentos a nosotros como Gobierno", añadió el titular de Interior.

Actualmente en Chile existen las visas de trabajo, visas para estudiantes y visas temporales, como la visa de turista, con la que la mayoría de extranjeros entran al país, por lo que la iniciativa pretende ampliar las opciones.

Por ejemplo, se buscará crear una visa por corto tiempo para las personas que vienen a trabajar; una visa familiar; una visa de flexibilidad regulatoria, que es cuando el país requiere de profesionales como por ejemplo médicos; una visa humanitaria para casos especiales; y también visas consulares para transparentar a qué viene la gente al país.

Para el vocero del movimiento Acción Migrante, Eduardo Cardoza, aún falta conocer más detalles del proyecto para poder opinar.

"Los titulares nos parecen interesantes algunos, pero para emitir opinión seriamente con respecto a esto, con respecto a un tema tan serio, nos preocupa, y nos preocupa la cifra, cual es el resultado de eso, en que se refuerzan algunas tendencias que no son tan positivas", dijo Cardoza.

También se busca ampliar la reconducción inmediata de personas ilegales por pasos no habilitados, bajar la calificación de delito a falta para que una persona que entre por un paso no habilitado no tenga que ser formalizado ni ser juzgado.

El proyecto también busca crear el Servicio Nacional de Migración que busca mejorar uno de los grandes problemas que ocurren actualmente que es el colapso de las oficinas de Extranjería con largas filas. De hecho, un extranjero demora 82 minutos en promedio en realizar un trámite.

El 23 por ciento de las atenciones en las mencionadas oficinas llenas son para pedir información y según el Gobierno, con un call center ese porcentaje desaparecería de las filas.

Además, otro 24 por ciento de los migrantes que acuden a esas oficinas lo hacen para pagar multas, por lo que se si se hicieran las gestiones de pago por otra vía, como podría ser en BancoEstado o en Caja Vecina, las colas también disminuirían.