Incidentes en la frontera de Chile y Perú dejaron un herido por piedrazo

Una persona resultó herida este sábado por el impacto de una piedra durante un enfrentamiento registrado en la frontera de Perú y Chile, donde desde hace varios días permanecen varados cientos de migrantes que intentan ingresar a territorio peruano.

Según reportaron medios locales, los incidentes ocurrieron en la Línea de la Concordia, poco antes de las 9:00 horas, cuando un grupo de ciudadanos peruanos intentó liberar la vía que estaba siendo bloqueada por otro grupo de migrantes.

"Estos hechos han ocurrido en la misma Línea de la Concordia, pero en el lado chileno", dijo el ministro del Interior peruano, Vicente Romero, en una entrevista con la emisora RPP.

En los enfrentamientos, que se extendieron por pocos minutos, un reducido grupo de personas lanzó piedras y una de ellas impactó a un migrante que cayó en el suelo, sangrando, y fue atendido por los carabineros chilenos.

Los miembros de las Fuerzas Armadas peruanas, según aclararon la víspera las autoridades, fueron ubicados a lo largo de 12,5 kilómetros de la frontera para apoyar a los agentes policiales en 12 puntos críticos de la zona, luego de que ese país desplegara a 390 agentes de la Policía Nacional y 196 militares, tras la entrada en vigor del estado de emergencia en zonas fronterizas.

Romero aseveró que, desde el lado peruano, el servicio de migraciones está permitiendo "única y exclusivamente" el paso al país de aquellos migrantes que tienen visado, pasaporte y carné de extranjería, pero insistió en que "si no tienen documentación, no pueden ingresar a Perú".

"Hay una cantidad bastante importante que no han regularizado su permanencia en el Perú. Eso es lo que nos preocupa porque necesitamos identificar (...) para saber quiénes son los buenos ciudadanos venezolanos y quiénes son los que cometen delitos", sostuvo el ministro.

Reiteró que las autoridades peruanas y chilenas están evaluando abrir un corredor humanitario como salida a la crisis migratoria en la frontera compartida, pero insistió en que esto requiere de la coordinación con otros países, especialmente Venezuela.

El recrudecimiento de la situación migratoria en la zona fronteriza hizo escalar el jueves la tensión política entre los dos países y, el viernes, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, instó a ambos Gobiernos a dialogar.

GOBERNADOR DE ARICA EMPLAZÓ A REEVALUAR CONTROL FRONTERIZO

El gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, emplazó al Gobierno a reevaluar el control fronterizo integrado que actualmente rige entre ambos países, si la policía peruana continúa obstaculizando el paso de los migrantes hacia el paso fronterizo Santa Rosa, de acuerdo a un comunicado.

El gobernador anunció que el Gobierno iniciará trabajos a través de las Cancillerías a objeto que se respete el acuerdo internacional entre Chile y Perú, "sobretodo en el paso integrado entre Santa Rosa y Chacalluta para que se pueda despejar la vía, ya que actualmente hay un bloqueo por parte de la policía peruana que impide el tránsito de personas que actualmente se encuentran en la zona fronteriza".

Díaz señaló que "si es que no se libera esta situación por parte de la policía peruana tiene que reevaluarse la manera en cómo procede este control fronterizo integrado, ya que no tendría razón de que exista un control fronterizo integrado si es que no se permite el libre acceso a las ventanillas de migraciones por parte de Perú".

Asimismo, la máxima autoridad regional precisó que como Gobierno Regional reafirmaron al subsecretario la petición de una prorroga a la Ley de Infraestructura Crítica para que los militares se mantengan por un mayor periodo en las zonas fronterizas, "a lo que el subsecretario accedió favorablemente, manifestando que ellos también están evaluando positivamente esta medida".

Por otra parte, el gobernador planteó la necesidad de resolver el mayor número de dotación de Carabineros en la frontera, ya que consideró "fundamental que las dotaciones y los vehículos que están destinados a fronteras, se calculen de manera distinta o aparte de las dotaciones que han ingresado a la región", según el escrito.

De no ser así, "todo el personal y contingente que estará destinado a fronteras y no a las poblaciones donde debe estar", dijo.