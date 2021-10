Interpelado por la crisis migratoria, Delgado descartó un "efecto Cúcuta" en la llegada de venezolanos

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado (UDI), enfrentó esta tarde una interpelación en el Congreso debido a la crisis migratoria que se vive en el norte del país.

Luego que se registrara una manifestación anti migración en la ciudad de Iquique, la que generó gran polémica por la quema de pertenencias de ciudadanos extranjeros tras la marcha, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó a principios de este mes interpelar al secretario de Estado, lo que fue solicitado por los gobernadores de Arica, Tarapacá y Antofagasta.

En la antesala, Delgado se mostró confiado y aseguró que "la interpelación es una tremenda oportunidad para poder conversar acerca de este tema, yo lo veo así".

Es una oportunidad para hablar "de cómo, lamentablemente, (ocurrió) el hecho de haber tenido una Ley Migratoria que se presentó el año 2013, en el primer Gobierno del Presidente Piñera, que recién se aprueba en este segundo mandato, se promulga en abril de este año".

"Así como seguramente se me van a hacer preguntas, yo imagino que la ciudadanía también le querrá preguntar al mismo Parlamento: por qué durante ocho años esa ley durmió sin que se moviera un centímetro", añadió.

La cita se inició a las 17:00 horas y el encargado de interpelar a Delgado fue el diputado del Partido Liberal Vlado Mirosevic. En los últimos días, el ministro se ha dedicado a recorrer las regiones de la zona norte y, el pasado jueves, la última de ellas fue Arica y Parinacota.

Al ser consultado sobre un posible "efecto Cúcuta", Delgado aseguró que "antes de Cúcuta ingresaron 300 mil venezolanos a Chile, después de Cúcuta 140 mil venezolanos a Chile. Por lo tanto, si fuera un efecto llamado sería completamente al revés, los datos están ahí".

"Ahora, ¿qué tenemos con respecto a Cúcuta? Tenemos una situación que efectivamente es una crisis de origen humanitario, en términos de la realidad que viven los venezolanos", dijo.

Posteriormente, Mirosevic cuestionó si "¿se va a insistir con las expulsiones como una propaganda política? Que es contraria a derecho, que es de marginal efectividad y que no se resuelve ningún problema. Se lo pregunto de nuevo, distinguiendo, no estoy en contra de las expulsiones, estoy en contra de la propaganda política que utiliza el gobierno para hacer este tipo de expulsiones, que no resuelven en nada el problema".

"Mientras en el norte los ciudadanos y las ciudadanas piden ayuda para enfrentar la crisis el gobierno a través de la televisión hace un show mediático propagandístico", insistió.

Ante esta consulta, Delgado aseguró que las acciones del Gobierno tienen que ser públicas y que en Chile -a diferencia de Venezuela- la prensa es libre para realizar su trabajo.