Suprema contesta crítica del Gobierno por amparos a inmigrantes: "El criterio que debe cambiar es el de Interior"

La vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, respondió este miércoles a las críticas que ha hecho el Gobierno hacia el Poder Judicial por la acogida a recursos de amparo que han detenido las expulsiones de extranjeros de inmigrantes en condición irregular y afirmó que "pareciera que el criterio que debe cambiar es del Ministerio del Interior".

El sábado, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, aseveró en una rueda de prensa en dependencias de la Policía de Investigaciones que "el Plan Colchane no ha cambiado, como muchos creen. Lo que ha cambiado, lamentablemente, son los criterios de las cortes", cuestionando la "señal" que los tribunales dan a través de sus fallos.

Consultada por esos dichos, Chevesich dijo hoy que "si el criterio ha cambiado, y es el criterio del Máximo Tribunal, pareciera que el criterio que debería cambiar es el Ministerio del Interior".

En esa línea, la portavoz del máximo tribunal replicó que "los recursos de amparo que han sido acogidos por la Corte Suprema dan cuenta de fundamentos de gran valía en cuanto a que hay que respetar los derechos fundamentales de las personas, incluso de los migrantes, y que, con todo, las resoluciones que ha adoptado la autoridad en este caso concreto deben ser fundadas; esto es dar razones por las cuales una persona determinada ha sido expulsada del país y también darle la oportunidad de impugnar dicha decisión".

No obstante, al no estar implementado un conducto administrativo para impugnar, "no queda otra que recurrir a los tribunales de justicia por la vía de la acción constitucional de amparo", añadió Chevesich.