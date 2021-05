Sujetos secuestraron bus del Transantiago y provocaron colisión que dejó dos lesionados

Dos personas resultaron lesionadas producto de una colisión originada por un grupo de sujetos que sustrajo un bus del Transantiago en la mañana de este viernes en Américo Vespucio, en la comuna de Peñalolén.

El hecho ocurrió cerca de las 06:30 horas en Vespucio con Los Presidentes, lugar donde cuatro sujetos encañonaron al conductor del bus del recorrido 424 del transporte público, para posteriormente avanzar por unas cuadras y dejar el vehículo atravesado en la vía pública, lugar donde impactaron a un taxi y a un vehículo menor.

Fernando, conductor del bus, relató que "con pistolas me amenazaron a mí, amenazaron a los pasajeros, 'para abajo' me dijo el gallo, yo le dije 'no tengo plata' y me dijo que no me iba a robar, 'bájate no más del bus, deja el bus andando', dijo que era por la patria".

El mayor de Carabineros Cristián Bichet dijo que "a raíz de esta sustracción del bus, toma la autopista y en este lugar colisionan con un taxi, en el cual se trasladaban unas personas de edad, que resultaron lesionados. El carácter de lesiones al momento no tenemos riesgo vital, pero estamos monitoreando y trasladando a centros asistenciales a las personas".

"Ahora estamos en espera de equipos especializados y de instrucciones del fiscal, por tratarse de un caso emblemático, en el sentido de que hay líquidos acelerantes y la intención de estos delincuentes o antisociales era quemar el bus", precisó, además de la presencia de una bomba molotov.

Personal de Labocar y OS9 de Carabineros trabaja para dar con los responsables del hecho, mientras que se registra un gran atochamiento en el sector y Américo Vespucio está cortado en dirección hacia el norte.

Peñalolén. Desconocidos tomaron bus en Vespucio con los presidentes, amenazaron con arma de fuego al conductor y dejaron la máquina cruzada en la autopista a la altura Av el Valle. Arrojaron líquido acelerante al bus. Hubo colisión con un taxi. 2 lesionados. @Cooperativa pic.twitter.com/TWmak2YJoS — María Paz López (@mariapaz_lopezc) May 14, 2021