Ampliaron detención de madre y abuela de menor fallecido en Curacaví

El Ministerio Público pidió ampliar la detención de los tres sospechosos de la muerte de un menor de dos años que recibió diversos golpes en la comuna de Curacaví.

La madre del menor, Sofía González, de 21 años, la abuela del menor, Beatriz Santibáñez, de 45 años, y su pareja, José Pacheco, de 47, fueron sometidos a control de detención en el Juzgado de Garantía de la comuna.

De acuerdo a las últimas pericias, el menor sufrió múltiples lesiones y mordeduras entre 24 y 48 horas antes de su fallecimiento, aunque la decisión del Ministerio Público se debe a la falta de resultados de la autopsia del menor.

El inspector Diego Novoa sostuvo que "como resumen de diligencias, la Brigada de Homicidios se trasladó hasta el Hospital de Curacaví, donde se encontraba un menor lesionado y en compañía de la médico asesor de la PDI, junto a peritos del laboratorio, se logró establecer que todas las lesiones que tenía el menor en su cuerpo eran atribuibles y solo explicables por golpes directos".

"En este caso, se estableció como primera causa un síndrome del niño agredido, la cual más tarde podría ser corroborada por el Servicio Médico Legal en Melipilla, un politraumatismo del tipo homicida", dijo.

El fiscal José Solís precisó que "efectivamente el niño se queda con su abuela materna y su conviviente desde el día jueves hasta el viernes en la noche. El día viernes en la noche se queda con Sofía y su ex pareja, que es un ciudadano de nacionalidad colombiana, donde finalmente el niño no duerme y no les permite dormir, por lo tanto lo mantienen ahí, ninguno lo lleva al hospital".

"Al día siguiente, ya tarde la madre se lo entrega a un padrino que le va a comprar ropa, pero finalmente lo lleva al hospital y fallece, sin ninguno de ellos hacer ninguna acción para salvaguardar la salud de este infante, más si considerando que si son lesiones antiguas la madre no podía menos que saber o ella misma habérselas causado", dijo.

Aunque se desconocen los cargos que se le imputarán, se presume que las mujeres serán formalizadas por parricidio y el hombre por el delito de homicidio.

