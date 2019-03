Cuidador de casa quemada en Tirúa: "15 encapuchados armados me amarraron y me golpearon"

El último ataque incendiario registrado la madrugada de este jueves en Tirúa afectó a un cuidador que vivía en el sector de Palos Blancos de Quidico, y que se quedó con lo puesto luego de que un grupo de encapuchados armados lo maniatara y quemara todo.

El afectado pidió reserva de su identidad, pero entre lágrimas contó: "Aquí me hicieron daño a mí no más. Quemaron la casa, las bodegas, las aves, unos conejitos... Todo: las papas, el trigo, arvejas, de las cosas de la casa no saqué nada".

Antes de que quemarlo todo, los autores se preocuparon de quitarle el celular para evitar que pidiera ayuda a la policía. "Como 15 personas más o menos, todos armados, encapuchados me amarraron y me golpearon", narró

Querella

El Gobierno confirmó que estudia los antecedentes precisos de este hecho para definir la figura penal a invocar en una querella que se ingresará dentro las próximas horas.

"Si la intención inicial es provocar miedo, terror, claramente es una conducta terrorista. Lo importante en esto es que podamos tener en algún momento resultados, que es a lo que nosotros aspiramos", dijo el intendente Jorge Ulloa.

"Esperamos que los tribunales hagan su parte, así como nosotros tenemos que hacer nuestra parte, lo mismo que la Fiscalía. En eso estamos trabajando, pero necesitamos ahora que la ciudadanía sienta que hay resultados", señaló la autoridad UDI.

Aún no hay personas detenidas por este nuevo hecho, ocurrido en medio del estado de excepción constitucional que permanece declarado.