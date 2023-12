Embajada argentina en Santiago fue vandalizada con rayados contra Milei

Sujetos lanzaron pintura y realizaron rayados la madrugada del miércoles a la embajada de Argentina, ubicada en calle Miraflores, en la comuna de Santiago.

Uno de los rayados pide la salida del presidente del país trasandino, Javier Milei, y otro hace referencia al conocido episodio del "corralito", ocurrido en diciembre de 2001, cuando se registraron violentas manifestaciones que terminaron con la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa.

El hecho ocurre cuando en el país vecino se anticipan masivas protestas contra el nuevo gobierno encabezado por La Libertad Avanza, partido del presidente Milei.

El Ministerio Público realiza diligencias para dar con el paradero de los involucrados.

Que pena me dio ver la vandalización de la embajada argentina. Entiendo que no es contra nosotros, si contra el Presidente Milei, pero chicos, no es la forma.



Me guste o no el Presidente, ese edificio es la Argentina en Chile, de toda la Argentina. pic.twitter.com/J5BK07QmXZ