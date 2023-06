Balance PDI: 560 bandas criminales desarticuladas durante el último año

Un total de 560 bandas criminales ha sido desarticulada durante el último año, de acuerdo al balance realizado este martes en la Cuenta Pública de la PDI.

De acuerdo a las cifras dadas a conocer por el director de la institución, Sergio Muñoz, 1.364 personas fueron detenidas por hechos asociados a este tipo de delitos, mientras que también se logró terminar con 71 organizaciones criminales.

"Decidimos hacernos cargo del crimen organizado, de los delitos complejos, que es lo que hemos hecho. Hemos realizado investigaciones robustas y exitosas, desarticulando grupos criminales transnacionales vinculados al tráfico de drogas, al tráfico de armas, a los sicariatos, contrabando, lavado de activos y trata de personas", dijo Muñoz.

El funcionario destacó que entre las bandas "podemos mencionar la operación del Tren de Aragua, Los Orientales, Los Gallegos, La Mafia del Norte, Los Pulpos y Los Valencianos. Algunas de estas estructuras que hemos podido intervenir y que más que preocuparnos debemos pensar que ya no están operando".

Además, se llevaron a cabo 6.435 procedimientos antinarcóticos, los que derivaron en la incautación de tres millones y medio de dosis de drogas.

En las afueras del recinto, familiares de funcionarios asesinados se manifestaron, pidiendo aclarar los casos que aún siguen pendientes.

Jacqueline Caru, madre de Valeria Vivanco, comentó que "lleva dos años mi hija fallecida y obviamente no hay justicia, no hay verdad. Llevamos dos años luchando, gritando, pidiendo que nos ayuden y todavía no hay justicia para ella, el juicio se ha alargado demasiado. Hay una persona que está presa, pero tampoco tenemos la certeza de si realmente esa persona le disparó a mi hija".