El "Estúpido y sensual Spiderman" detuvo a ladrón en plena Alameda

Esta vez lo que llamó la atención no fueron sus hábiles y sensuales movimientos, sino la persecución y detención ciudadana que encabezó en la capital.

Caracterizado como el "estúpido y sensual Spiderman", el artista ecuatoriano Renato Avilés logró capturar a un hombre acusado de robar el teléfono de una joven.

"Escuché que una chica al lado mío gritaba 'ayúdenme, ayúdenme, me robó, me robó' y me dio impotencia ver que nadie detenía al delincuente", dijo Avilés a T13.cl. "Hablé con mi amigo que estaba al lado y le digo '¿Qué hago? ¿Voy nomás?' y me dice 'agárralo', y lo agarré nomás", detalló.

Así fue como el "estúpido y sensual Spiderman" corrió por la Alameda hasta detener al sujeto. Con el malhechor controlado, el popular artista callejero se dedicó a resguardar a la víctima, haciéndole compañía hasta la llegada de los funcionarios de seguridad municipal y Carabineros.

"Yo sé que hay un riesgo en este tema, porque yo ando disfrazado, soy blanco fácil. Me salió un impulso de protección, me imaginé que fuera mi hermana o un ser querido. Ver que nadie la ayudara me dio impotencia", afirmó el bailarín.

Si bien el hecho ocurrió la semana pasada, el registro de este se masificó gracias a la publicación de Avilés en su perfil del "estúpido y sensual Spiderman".

"Llegaron los Carabineros después, pero no quise grabar ni buscar esas imágenes, pero no quiero involucrar a nadie. De hecho, antes de subir el video censuré los rostros, no quiero problemas con nadie", destacó el artista.